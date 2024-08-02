«Хезболла» заявила о запуске ракет по самолетам ВВС Израиля

«Хезболла» впервые заявило об использовании своих систем ПВО 6 июня, когда применило зенитные ракеты против израильских сверхзвуковых самолетов на юге Ливана, вынудив их покинуть воздушное пространство страны. Второй раз «Хезболлах» раскрыло наличие у него этих вооружений 9 июня, когда выпустило ракету «земля-воздух».
«Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана», — написано в заявлении.
В коммюнике отмечено, что израильские самолеты были вынуждены вернуться вглубь воздушного пространства Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.