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«Хезболла» заявила о запуске ракет по самолетам ВВС Израиля

БЕЙРУТ, 2 авг — РИА Новости. Бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили ракеты противовоздушной обороны по самолетам ВВС Израиля, которые вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщается в пятницу в заявлении шиитского движения сопротивления для СМИ.

Источник: AP 2023

«Хезболла» впервые заявило об использовании своих систем ПВО 6 июня, когда применило зенитные ракеты против израильских сверхзвуковых самолетов на юге Ливана, вынудив их покинуть воздушное пространство страны. Второй раз «Хезболлах» раскрыло наличие у него этих вооружений 9 июня, когда выпустило ракету «земля-воздух».

«Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана», — написано в заявлении.

В коммюнике отмечено, что израильские самолеты были вынуждены вернуться вглубь воздушного пространства Израиля.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.