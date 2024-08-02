Жителя Пермского края осудят за избиение матери до смерти

Житель Пермского края будет осуждён за избиение матери до смерти, сообщили в следкоме.
Речь о преступлении, совершённом в Очёре.
«Следствие установило, что в мае 2023 года обвиняемый, будучи нетрезвым, на почве личной неприязни нанёс пожилой матери множество ударов руками и ногами. От травм женщина скончалась на месте», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Обвиняемый под стражей. Дело передали в суд.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 71-летнюю женщину 20 лет избивал собственный сын. Суд отправил его на принудительную психолого-психиатрическую экспертизу. Женщина год назад ушла из дома и скитается по ночлежкам.