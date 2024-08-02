Психолога детсада в Новосибирске будут судить за избиение 2-летнего ребенка

Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 ноября 2023 года. В период с 16 до 19 часов педагог в присутствии других детей кричала на малолетнего ребенка 2021 года рождения, и нанесла ему удары рукой по голове. После этого она схватила его и потащила в сторону. В результате действий педагога ребенку были причинены телесные повреждения, квалифицированные как вред средней тяжести.