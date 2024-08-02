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Психолога детсада в Новосибирске будут судить за избиение 2-летнего ребенка

В результате действий педагога ребенку были причинены телесные повреждения, квалифицированные как вред средней тяжести.

Источник: AP 2023

Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего педагога-психолога детского сада, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. Заместитель прокурора района утвердил обвинительное заключение по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 ноября 2023 года. В период с 16 до 19 часов педагог в присутствии других детей кричала на малолетнего ребенка 2021 года рождения, и нанесла ему удары рукой по голове. После этого она схватила его и потащила в сторону. В результате действий педагога ребенку были причинены телесные повреждения, квалифицированные как вред средней тяжести.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу Калининским районным судом города Новосибирска.