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В Нижнем Тагиле количество погибших при взрыве дома выросло до четырех человек

Из-за обрушения дома на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле погибли четыре человека, следует из последних данных МЧС. Всего из-под завалов спасатели извлекли 15 человек, включая восьмерых детей.

Источник: Коммерсантъ

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия психологи МЧС оказали помощь 24 раза, еще 41 обращение поступило на телефон горячей линии. Также с места обрушения вывезли 120 тонн строительного мусора.

Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что количество пострадавших при взрыве дома увеличилось до 16 человек, из них восемь детей. Состояние трех человек оценивается как среднетяжелое, один пребывает в тяжелом состоянии. Региональные власти направили 240 млн руб. на помощь пострадавшим и еще 230 млн руб. — на расселение дома.

Взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа около 12:00, в городе введен режим ЧС. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон. По данным ГАЗЭКС, проверка оборудования в доме 1974 года постройки проходила 24 июня.