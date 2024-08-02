В Нижнем Тагиле количество погибших при взрыве дома выросло до четырех человек

Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что количество пострадавших при взрыве дома увеличилось до 16 человек, из них восемь детей. Состояние трех человек оценивается как среднетяжелое, один пребывает в тяжелом состоянии. Региональные власти направили 240 млн руб. на помощь пострадавшим и еще 230 млн руб. — на расселение дома.