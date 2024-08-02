Житель Нижнеилимского района ответит в суде за стрельбу по подросткам

За стрельбу по подросткам в суде ответил 52-летний житель Нижнеилимского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона мужчина вооружился двуствольным охотничьим ружьем и вышел к забору своего дома на улице Мира в поселке Речушка. Трое подростков от 15 до 17 лет гуляли неподалеку, возле обочины проезжей части. С целью хулиганства сибиряк начал палить в сторону школьников из-за чего те получили ранения.