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Житель Нижнеилимского района ответит в суде за стрельбу по подросткам

52-летний мужчина обстрелял троих школьников из поселка Речушка.

Источник: Комсомольская правда

За стрельбу по подросткам в суде ответил 52-летний житель Нижнеилимского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона мужчина вооружился двуствольным охотничьим ружьем и вышел к забору своего дома на улице Мира в поселке Речушка. Трое подростков от 15 до 17 лет гуляли неподалеку, возле обочины проезжей части. С целью хулиганства сибиряк начал палить в сторону школьников из-за чего те получили ранения.

— Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали стрелявшего. Во время обыска в доме у обвиняемого следователи изъяли оружие, порох, дробь и патроны. Установлено, что накануне совершения противоправных действий мужчина выпивал, — пояснили следователи.

На мужчину завели дело сразу по двум уголовным статьям: хулиганство с применением оружия и незаконное хранение и приобретение. Прокуратурой района было утверждено обвинение. Теперь разбирательством займется суд.

Подросткам потребовалась медицинская помощь. СУ СКР по Иркутской области

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный гонщик попал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе. Мужчина не реагировал на просьбы инспекторов прекратить движение, а только разогнался. В результате машина врезалась в дорожный знак, а лихача задержали.