В семи округах Приморья отсутствует автомобильное сообщение

В Яковлевском округе нет проезда на 6 км автодороги Загорное — Краснояровка. Действует ограничение для легковых на 3, 14−15 км в сторону Орлиного. В Чугуевском округе закрыт проезд для легковушек на 1, 2, а также на 4−5 км Осиновка — Рудная Пристань — Павловка, ограничено движение по размытому объезду моста в районе поселка Шумный.