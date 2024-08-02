В семи округах Приморья отсутствует автомобильное сообщение

Из-за затяжных дождей в Приморье отсутствует проезд в семи округах. Также нет проезда в три населенных пункта, сообщает ИА PrimaMedia.
В Яковлевском округе нет проезда на 6 км автодороги Загорное — Краснояровка. Действует ограничение для легковых на 3, 14−15 км в сторону Орлиного. В Чугуевском округе закрыт проезд для легковушек на 1, 2, а также на 4−5 км Осиновка — Рудная Пристань — Павловка, ограничено движение по размытому объезду моста в районе поселка Шумный.
В Партизанском округе отсутствует проезд к населенному пункту Партизан. На 2 км автодороги Авангард — Мельники — Залесье закрыт проезд для всех видов автотранспорта из-за подмыва моста. Имеется альтернативный проезд через грунтовый объезд моста. В Красноармейском округе нет проезда на 15-м км дороги Новопокровка — Ромны — Завитая. Размыт объезд моста, есть альтернативный путь по направлению Дальнереченск — Ариадное. Проезд с первого по третий км дороги Лукъяновка — Новополтавка отсутствует.
В Черниговском округе нет проезда для легковушек на 3 км дороги Хабаровск — Владивосток — Абражеевка. Проезд по мосту на 82 км трассы Хороль — Реттиховка — Арсеньев отсутствует. Альтернатива существует по дороге Осиновка — Рудная Пристань. В Тернейском округе закрыт проезд для всех видов автомобилей на 5 км автодороги Ключи — Джигит. В Кавалеровском округе остаются переливы с 32 по 34 км автодороги Устиновка — Зеркальное, движение легковых авто невозможно.
Отрезаны от «большой земли» Краснояровка, Партизан, Полыниха.
Напомним, на вечер 2, ночь и день 3 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, на севере восточных районов края ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах грозы и порывистый ветер.