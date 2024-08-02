Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, десять человек госпитализировали, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.