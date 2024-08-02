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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Всего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, в том числе семь детей, сообщило МЧС России.

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«Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших», — уточнили в ведомстве.

Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, десять человек госпитализировали, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

МЧС