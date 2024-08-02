ТАСС: Арестованный экс-замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием

Позже стало известно, что Булгаков, курировал поставки провизии в Вооружённые силы РФ. На производстве (АО «Грязинский пищевой комбинат») изготавливались пищевые концентраты, которые не нужно варить. В правоохранительных органах уверены, что Булгаков лоббировал интересы предприятия с использованием служебного положения.