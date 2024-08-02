«Цветочная фея и специалист по надежности»: названы самые необычные вакансии в Омской области

В Омске также открыта вакансия цветочной феи. На самом деле под таким интригующим названием скрывается обычная вакансия флориста. Перечень обязанностей феи: составлять букеты и композиции из цветов, оформлять витрины и холодильники, работать с поставщиками. Среди требований к кандидату — наличие опыта работа в цветочных салонах или пройденные курсы флориста. Предлагаемая заработная плата стартует от 40 тыс. рублей на руки.