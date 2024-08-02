«Цветочная фея и специалист по надежности»: названы самые необычные вакансии в Омской области

Аналитики hh.ru назвали самые необычные вакансии, открытые работодателями в Омской области.
Так, омская инженерно-сервисная компания ищет специалиста по надежности. Работнику предстоит заниматься выявлением системных и повторяющихся ошибок и анализированием коренных причин отказов работы. Требования к кандидату — высшее техническое образование, знание требований к эксплуатации КИПиА и основ электротехники. Заработная плата не указана.
Еще одна необычная вакансия — эксперт по контенту со знанием русского и турецкого языков. Обязанности — анализировать тексты в интернете и выбирать лучший, исходя из критериев поиска, сравнивать переводы сделанные различными агрегаторами, исправлять синтаксические и грамматические ошибки. Заработная плата — до 60 тыс. рублей на руки.
В Омске также открыта вакансия цветочной феи. На самом деле под таким интригующим названием скрывается обычная вакансия флориста. Перечень обязанностей феи: составлять букеты и композиции из цветов, оформлять витрины и холодильники, работать с поставщиками. Среди требований к кандидату — наличие опыта работа в цветочных салонах или пройденные курсы флориста. Предлагаемая заработная плата стартует от 40 тыс. рублей на руки.
Среди необычных вакансий в Омской области оказались такие, как бактериолог, специалиста фрод-мониторинг, режиссер в этнопарк и пирометрист.