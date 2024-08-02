Тягач перевернулся в Слюдянском районе

— Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 97-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» поступило в дежурную часть полиции сегодня около первого часа ночи. Водитель грузовой машины «Скания» в повороте не справился с управлением, — поделились в инспекторы.