Тягач перевернулся в Слюдянском районе

В Слюдянском районе перевернулся грузовой автомобиль. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Приангарья, за рулем тягача находился 20-летний житель Монголии, в результате ДТП ему потребовалась медицинская помощь.
— Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 97-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» поступило в дежурную часть полиции сегодня около первого часа ночи. Водитель грузовой машины «Скания» в повороте не справился с управлением, — поделились в инспекторы.
Известно, что мужчина держал путь в сторону Слюдянки. Теперь полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия. Движение по участкам трассы осуществляется во всех направлениях.
Ранее КП-Иркутска сообщала, что житель Нижнеилимского района предстанет в суде по обвинению в совершении преступления. Мужчина открыл огонь по трем подросткам, которые гуляли возле его участка.