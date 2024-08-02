Над Кубанью сбиты четыре беспилотника, над Курской областью — два

Минобороны РФ не сообщает в сводке за ночь в Telegram об уничтожении целей над Севастополем. Губернатор Михаил Развожаев заявлял, что над городом сбили не меньше четырех воздушных целей, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS американского производства. Одна из таких ракет пробила крышу многоэтажки и застряла на техническом этаже. Людей эвакуировали. Кроме того, суббоеприпасы сбитой ATACMS упали на улицы города. По предварительной информации, никто не пострадал.