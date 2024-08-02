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В Андижане в столкновении с грузовиком погиб водитель Nexia-2

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижане «ЗИЛ» влетел в Nexia, есть погибший. Об этом сообщила пресс-служба областного УБДД УВД..

Источник: Podrobno.uz

Cмертельное ДТП произошло накануне, 1 августа, на автодороге 4P-112, проходящей через территорию Балыкчинского района Андижанской области. 61-летний водитель Nexia-2 резко повернул налево, в это время водитель грузовика ЗИЛ-130, следовавший по главной дороге, не сумел среагировать вовремя и врезался в легковой автомобиль.

Водитель легковушки получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.