В Андижане в столкновении с грузовиком погиб водитель Nexia-2

Cмертельное ДТП произошло накануне, 1 августа, на автодороге 4P-112, проходящей через территорию Балыкчинского района Андижанской области. 61-летний водитель Nexia-2 резко повернул налево, в это время водитель грузовика ЗИЛ-130, следовавший по главной дороге, не сумел среагировать вовремя и врезался в легковой автомобиль.
Водитель легковушки получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.