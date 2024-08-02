В Андижане в столкновении с грузовиком погиб водитель Nexia-2

Cмертельное ДТП произошло накануне, 1 августа, на автодороге 4P-112, проходящей через территорию Балыкчинского района Андижанской области. 61-летний водитель Nexia-2 резко повернул налево, в это время водитель грузовика ЗИЛ-130, следовавший по главной дороге, не сумел среагировать вовремя и врезался в легковой автомобиль.