Экс-вице-президента Газпромбанка заочно арестовали по делу о госизмене

Одновременно с Волобуевым* заочно арестовали еще двоих россиян, в частности бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иноагентом, включен в реестр экстремистов), которого обвиняют по тем же статьям, что и Волобуева*. В июне его заочно приговорили к восьми с половиной годам по делу о фейках о российской армии.