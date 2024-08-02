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На Кубани девять человек отравились грибами

На Кубани девять человек отравились грибами, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

Это произошло в Мостовском районе. Все заболевшие употребили в пищу квашеные грибы домашнего приготовления. Ранее их самостоятельно собрали в лесу.

Во избежание подобных случаев специалисты рекомендуют собирать грибы вне населенных пунктов, вдали от дорог и магистралей. Также необходимо собирать только знакомые грибы, срезая с целой ножкой.

Категорически нельзя срезать старые, переросшие и червивые грибы, пробовать во время сбора и подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора.

Ранее мы сообщали, что в Новороссийске четыре человека попали в больницу после отравления грибами.