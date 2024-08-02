Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

«Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей. В профильные медучреждения Екатеринбурга доставлены трое маленьких пациентов и двое взрослых. Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.
В Нижний Тагил прибыл министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он провел врачебный обход трех пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один — в травматологическом отделении. Карлов также посетил пострадавших в Демидовской больнице и Детской городской больнице Нижнего Тагила.
Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти, а также силовых ведомств.