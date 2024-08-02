Ученые выяснили, кого чаще кусают клещи в Иркутской области

Исследователи решили выяснить, какие группы населения больше остальных подвержены укусам клещей и провели анализ данных более 25 тысяч человек, которые обращались за помощью с 2020 по 2022 годы. Как оказалось, чаще паукообразные нападали в столице Приангарья и Иркутском районе.
— Если учитывать Ангарский, Ольхонский, Шелеховский и Слюдянский районы, то более 80% нападений клещей произошло в радиусе 100−150 км от города Иркутска. Кроме этого, ежегодно не менее 6% клещей доставляется населением, укушенным в других регионах страны, а несколько обращений каждый год связано с присасыванием клещей за пределами России, — сообщили в пресс-службе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.
Изучив обращения сибиряков стало понятно, что 70% из укушенных жители городов. А что касается возраста, то более половины это мужчины и женщины от 30 до 74 лет. Реже своей целью выбирают клещи население от 10 до 29 лет и старше 75 лет.
— По статистике, 30−39-летних мужчин кусают достоверно чаще, чем женщин этого возраста. Ученые считают наиболее вероятной причиной такого различия специфику видов деятельности этой возрастной категории. Нападение клещей на мужчин чаще происходит во время отдыха на природе, далее по мере убывания — при посещении дачного участка, сборе дикоросов, — поделились в пресс-службе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.
Женщины попадают в зону риска при работе на дачных участках, отдыхе на природе и посещения кладбищ. За время исследования было отмечено 12 занятий, в которых шанс подцепить клеща значительно увеличивается: рыбалка, пешие прогулки. Среди профессий, это лесничество, геология и дорожные работы.