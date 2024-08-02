Ученые выяснили, кого чаще кусают клещи в Иркутской области

— Если учитывать Ангарский, Ольхонский, Шелеховский и Слюдянский районы, то более 80% нападений клещей произошло в радиусе 100−150 км от города Иркутска. Кроме этого, ежегодно не менее 6% клещей доставляется населением, укушенным в других регионах страны, а несколько обращений каждый год связано с присасыванием клещей за пределами России, — сообщили в пресс-службе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.