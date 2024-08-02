Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

Среди доставленных в больницу Нижнего Тагила двое находятся в реанимации, один — в травматологическом отделении. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. В местную детскую больницу госпитализирована пострадавшая девочка, она находится в тяжелом состоянии, и ее намерены транспортировать в Екатеринбург.
Вчера, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. Предварительной причиной назван взрыв газа. В результате погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).