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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

Минздрав Свердловской области сообщил, что в результате обрушения части многоэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, среди которых 9 детей. Госпитализированы 11 пациентов, в том числе пятеро детей. Еще пять человек отказались от помощи.

Среди доставленных в больницу Нижнего Тагила двое находятся в реанимации, один — в травматологическом отделении. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. В местную детскую больницу госпитализирована пострадавшая девочка, она находится в тяжелом состоянии, и ее намерены транспортировать в Екатеринбург.

Вчера, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. Предварительной причиной назван взрыв газа. В результате погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

МЧС