Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«Двое», — сказал собеседник агентства на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.
Ранее минздрав сообщил, что при ЧП пострадали 20 человек. Из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Следственный комитет России завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.