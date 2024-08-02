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На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом

На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Один дом поврежден на хуторе Ясени в результате атаки БПЛА на Кубань, пострадавших нет, сообщил глава Староминского района Владимир Горб в Telegram-канале.

В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем.

«На пульт 112 от гражданина, проживающего по адресу хутор Ясени Староминского района поступило сообщение о том, что 02.08.2024 около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА неустановленного типа поврежден сарай и стекла окон прилегающего домовладения. Пострадавших нет», — написал Горб.

По его словам, место оцепили, восемь жителей эвакуировали в гостиницу станицы Староминской до обследования участка падения БПЛА. В 4.30 произошло произошло возгорание этого дома, затем пожар ликвидировали.

«Жильцам пострадавшего дома будет оказана помощь в ремонте, держу ситуацию на личном контроле», — отметил Горб.