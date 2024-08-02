Киевский режим атаковал Севастополь ракетами и БПЛА: часть ATACMS упала на девятиэтажку

В ночь на 2 августа киевский режим атаковал Севастополь беспилотниками американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, часть одной из которых упала на девятиэтажный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В 1.26 в Севастополе объявили воздушную тревогу. В 1.38 был объявлен сигнал «Баллистика». Начала работать система ПВО. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. В 1.59 Развожаев объявил отбой сигнала «Баллистика», а в 2.23 — отбой воздушной тревоги.
В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон. При этом она оборвала линию электропередач. Губернатор рассказал, что в районе улицы Симонка обнаружили фрагменты сбитого беспилотника. На крыше дома на Пилипенко также нашли часть дрона.
«На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракет. На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты. По информации от людей поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко».
Позднее губернатор отметили, что часть проспекта Генерала Острякова оцепили. Дело в том, что на дороге было много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Развожаев отметил, что ограничения будут действовать ориентировочно до полудня.
«Специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы», — добавил глава Севастополя.
По его словам, если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, их уничтожат на месте, приняв необходимые меры безопасности.
«Люди, которые проживают в домах рядом будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома».
По его словам, после обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажки упали не части БПЛА. Развожаев уточнил, что это сбитая фугасная часть ракеты ATACMS.
«Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал», — отметил губернатор.
Людей эвакуировали на то время, пока будут работать пиротехники. Их отправили в места временного размещения.
«После того, как спецслужбы закончат работы — все смогут вернуться домой», — заключил Развожаев.