Киевский режим атаковал Севастополь ракетами и БПЛА: часть ATACMS упала на девятиэтажку

В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон. При этом она оборвала линию электропередач. Губернатор рассказал, что в районе улицы Симонка обнаружили фрагменты сбитого беспилотника. На крыше дома на Пилипенко также нашли часть дрона.