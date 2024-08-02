На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 4.00 на дороге «город Краснодар-город Кропоткин-граница Ставропольского края». Водитель Ford Focus 24 лет при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района.