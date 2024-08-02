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На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

ГУМВД: три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями на трассе на Кубани.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД региона.

По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 4.00 на дороге «город Краснодар-город Кропоткин-граница Ставропольского края». Водитель Ford Focus 24 лет при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района.

«Водитель и 18-летний пассажир Ford Focus, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир Ford доставлен в реанимационное отделение МБУЗ ГБ Кропоткин», — говорится в сообщении.