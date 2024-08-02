Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мигрантами в Краснодаре

В телеграм-канале Информационного центра СК России поступило обращение о пребывании большого количества мигрантов на рынке около ЖК «Восток» в поселке Пашковском. Также толпы иностранцев замечены на территории самого жилищного комплекса. Отмечается, что мигранты регулярно нарушают общественный порядок.