Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мигрантами в Краснодаре

Глава СКР взял на контроль ситуацию с мигрантами в Краснодаре, сообщает Информационный центр СК России.
В телеграм-канале Информационного центра СК России поступило обращение о пребывании большого количества мигрантов на рынке около ЖК «Восток» в поселке Пашковском. Также толпы иностранцев замечены на территории самого жилищного комплекса. Отмечается, что мигранты регулярно нарушают общественный порядок.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
Ранее мы сообщали, что в Сочи мигранты в полицейской форме работали на стройке.