Челябинец, жестоко забивший соседа молотком, проведет 14 лет в колонии особого режима

Сообщается, что прокурор отстоял законность приговора, вынесенного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.
Напомним, все произошло в августе 2022 года. Фигурант во время употребления спиртных напитков с соседом по подъезду нанес ему не менее 28 ударов по голове и телу молотком. Смерть мужчины наступила на месте.
В апреля 2024 года Курчатовский райсуд приговорил 36-летнего горожанина к 14 годам лишения свободы.
Виновным он себя не признал, заявил о причастности к смерти другого соседа, который также заходил в квартиру. Однако коллегией присяжных заседателей он единодушно признан виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения.
Ранее челябинец неоднократно судим, преступление совершил спустя месяц после выхода из мест лишения свободы.
«В апелляционной жалобе он и его адвокаты просили приговор отменить, уголовное дело вернуть прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, утверждая, что вина не доказана, а в ходе предварительного и судебного следствия допущены многочисленные нарушения закона», — отметили в пресс-центре региональной прокуратуры.
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора оставила приговор без изменения, жалобы адвокатов и осужденного — без удовлетворения.