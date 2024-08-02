Переезд в Прикамье, где грузовик въехал в поезд, оказался нелегальным

Руководитель горнозаводской администрации Вадим Лумпов дал perm.aif.ru комментарий о железнодорожной аварии, произошедшей в его округе сегодня утром. По его словам, грузовик въехал в пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва» на несанкционированном переезде через пути.