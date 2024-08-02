Переезд в Прикамье, где грузовик въехал в поезд, оказался нелегальным

Руководитель горнозаводской администрации Вадим Лумпов дал perm.aif.ru комментарий о железнодорожной аварии, произошедшей в его округе сегодня утром. По его словам, грузовик въехал в пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва» на несанкционированном переезде через пути.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что столкновение произошло около 8 утра 2 августа. Грузовик ЗИЛ въехал в пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва» на территории Горнозаводского городского округа. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.
Глава администрации Горнозаводского округа Вадим Лумпов в разговоре с корреспондентом perm.aif.ru сообщил, что больше в аварии никто не пострадал.
«По моей информации, среди пассажиров поезда пострадавших нет, пострадал только водитель», — рассказал Вадим Лумпов.
Кроме того, собеседник отметил, что столкновение произошло в зоне железной дороги, но не на переезде.
«Это станция Европейская Свердловской железной дороги. Переезд там несанкционированный, официального переезда там нет», — добавил глава округа.
Ситуацию прокомментировал и глава Прикамья Дмитрий Махонин. По словам губернатора, для расследования обстоятельств ЧП создали оперативный штаб, а пострадавшему водителю оказывается вся необходимая медицинская помощь.