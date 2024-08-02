В «Акватории» прокомментировали задержание инженера Игоря Черемисина

«Как и вся команда он живет духом, смыслом и ценностями “Акватории”. В течение всей работы его миссией и целью было обеспечение безопасности и комфорта гостей. Мы верим, что следственные органы разберутся в реальных причинах произошедшего и снимут все обвинения, восстановив его репутацию».