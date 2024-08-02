В «Акватории» прокомментировали задержание инженера Игоря Черемисина

Во Владивостоке продолжается расследование после ЧП, которое случилось в «Акватории». Как ранее писала «Комсомолка», подозреваемым оказался главный инженер Игорь Черемисин. Сотрудники комплекса прокомментировали задержание своего коллеги.
По словам работников «Акватории», Игорь Владленович — профессионал своего дела, специалист с многодетным опытом:
«Как и вся команда он живет духом, смыслом и ценностями “Акватории”. В течение всей работы его миссией и целью было обеспечение безопасности и комфорта гостей. Мы верим, что следственные органы разберутся в реальных причинах произошедшего и снимут все обвинения, восстановив его репутацию».
Когда откроется сам комплекс, пока неизвестно, ведь нужно дождаться окончания следствия и ремонтных работ, чтобы устранить все последствия ЧП.
Во время ЧП травмы получили девять человек. Заместитель главврача «Тысячекоечной» больницы во Владивостоке Константин Швед сообщил, что каретами скорой помощи было доставлено восемь пострадавших. Все в состоянии удовлетворительном средней тяжести. Двое из них действительно несовершеннолетние — ребятам 17 лет.