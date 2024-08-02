Спрятали в кустах и накрыли одеялом: двум бездомным в Омске вынесли приговор за убийство

В конце июля прошлого года мужчины распивали алкоголь в лесополосе на берегу Иртыша в Советском округе Омска. Они избили своего 34-летнего собутыльника и ударили его ножом. После бездомные спрятали тело погибшего в кустах и накрыли одеялом. Труп потерпевшего обнаружили прохожие через неделю после случившегося.