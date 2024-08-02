Спрятали в кустах и накрыли одеялом: двум бездомным в Омске вынесли приговор за убийство

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимых двух граждан без определённого места жительства. Они признаны виновными по статьям «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Кража».
В конце июля прошлого года мужчины распивали алкоголь в лесополосе на берегу Иртыша в Советском округе Омска. Они избили своего 34-летнего собутыльника и ударили его ножом. После бездомные спрятали тело погибшего в кустах и накрыли одеялом. Труп потерпевшего обнаружили прохожие через неделю после случившегося.
Кроме того, следователи установили причастность обвиняемых к краже электрического кабеля стоимостью 11,7 тысяч рублей. Они похитили имущество из подвала многоквартирного дома на улице Заозёрная.
Вину в совершении преступлений мужчины признали частично, отрицая групповой характер преступлений. Суд назначил одному из них наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а второму — 13,5 лет с ограничением свободы на 1,5 года.