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В Хабаровске задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на более чем 1 миллион рублей

По версии следствия, обвиняемая являлась членом организованной преступной группы, созданной с целью хищения денежных средств граждан.

Источник: Freepik

Прокурор Индустриального района г. Хабаровска утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемая являлась членом организованной преступной группы, созданной с целью хищения денежных средств граждан. Злоумышленники звонили людям и пугали их фальшивой информацией о попытке кражи денег, предлагая перевести средства на «безопасный» счет.

В ноябре прошлого года 88-летняя женщина из Хабаровска, введенная в заблуждение, не смогла предоставить мошенникам доступ к своему счету. Поэтому она сняла 1,1 миллиона рублей в банкомате и передала их аферистке.

Сейчас дело передано в суд, а расследование против других участников группы продолжается.

— Уважаемые граждане, будьте бдительны. Прежде чем переводить и передавать денежные средства, убедитесь, что это не мошенники, — напоминают сотрудники УМВД.