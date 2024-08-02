В Хабаровске задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на более чем 1 миллион рублей

Прокурор Индустриального района г. Хабаровска утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.
По версии следствия, обвиняемая являлась членом организованной преступной группы, созданной с целью хищения денежных средств граждан. Злоумышленники звонили людям и пугали их фальшивой информацией о попытке кражи денег, предлагая перевести средства на «безопасный» счет.
В ноябре прошлого года 88-летняя женщина из Хабаровска, введенная в заблуждение, не смогла предоставить мошенникам доступ к своему счету. Поэтому она сняла 1,1 миллиона рублей в банкомате и передала их аферистке.
Сейчас дело передано в суд, а расследование против других участников группы продолжается.
— Уважаемые граждане, будьте бдительны. Прежде чем переводить и передавать денежные средства, убедитесь, что это не мошенники, — напоминают сотрудники УМВД.