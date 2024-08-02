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Красноярский край стал рекордсменом по количеству утонувших

Названа самая частая причина гибели людей в водоёмах.

Источник: Reuters

Стали известны регионы-рекордсмены по смертности на воде в Сибирском федеральном округе.

Конечно, осложнила обстановку на водоёмах аномальная жара. По информации МЧС России по Красноярскому краю, с начала года в результате происшествий на водоёмах Сибири погиб 281 человек, в том числе 53 ребёнка.

Рекордсменами по происшествиям на воде стали Красноярский край и Кемеровская область, где утонули свыше 50 человек.

Самая частая причина гибели людей — резкий перепад температуры тела из-за погружения в разгорячённом состоянии в прохладную воду. Происходит потеря сознания и рефлекторная остановка сердца.

Кстати, все происшествия происходят в местах, непригодных для купания. На официально открытых пляжах ни один человек не погиб.

Добавим, что в Красноярском крае действуют 17 официальных пляжей.

несчастный случай