Красноярский край стал рекордсменом по количеству утонувших

Стали известны регионы-рекордсмены по смертности на воде в Сибирском федеральном округе.
Конечно, осложнила обстановку на водоёмах аномальная жара. По информации МЧС России по Красноярскому краю, с начала года в результате происшествий на водоёмах Сибири погиб 281 человек, в том числе 53 ребёнка.
Рекордсменами по происшествиям на воде стали Красноярский край и Кемеровская область, где утонули свыше 50 человек.
Самая частая причина гибели людей — резкий перепад температуры тела из-за погружения в разгорячённом состоянии в прохладную воду. Происходит потеря сознания и рефлекторная остановка сердца.
Кстати, все происшествия происходят в местах, непригодных для купания. На официально открытых пляжах ни один человек не погиб.
Добавим, что в Красноярском крае действуют 17 официальных пляжей.