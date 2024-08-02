С зачета — на преступление: студент из Хабаровска подрабатывал криминалом

В Хабаровске окончили расследовать уголовное дело против курьера телефонных мошенников. Аферисты обманули нескольких пенсионеров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В мае старикам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции. Они говорили, что якобы родственники пенсионеров попали в ДТП, и им нужна срочная операция. Деньги за нее нужно передать курьеру. Таким образом, две женщины 81 и 91 годов потеряли 400 тысяч рублей.
«Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Хабаровску задержали ранее не судимого 24-летнего студента учебного заведения. Со слов задержанного, противоправную работу он нашел в мессенджере, там же молодой человек вел переписку со своим “работодателем” и получал от него инструкции и адреса потерпевших», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Деньги он переводил на счета мошенников, оставляя себе лишь 10% от суммы, которые тратил на себя. Ущерб он полностью возместил. Теперь мужчина ждет суда.