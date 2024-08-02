С зачета — на преступление: студент из Хабаровска подрабатывал криминалом

«Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Хабаровску задержали ранее не судимого 24-летнего студента учебного заведения. Со слов задержанного, противоправную работу он нашел в мессенджере, там же молодой человек вел переписку со своим “работодателем” и получал от него инструкции и адреса потерпевших», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.