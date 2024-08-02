Опубликованы фото столкновения грузовика и поезда на севере Прикамья

Водитель грузовика выехал на пути в несанкционированном месте, прямо перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, поврежден локомотив поезда и автомобиль (зажат под электровозом). На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская. Прокуратуры и СКР проводят проверки по факту произошедшего.