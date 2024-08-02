В Новосибирске юноши угнали незапертый автомобиль, чтобы сэкономить на такси

В Новосибирске двое друзей получили сроки за угон припаркованной «Тойоты» вместо заказа такси. Преступление произошло в октябре 2023 года на улице 9-й гвардейской дивизии.
По данным следствия, 23-летний и 24-летний друзья засиделись в гостях допоздна. Засобирались домой в поселок Приобский, но общественный транспорт ходить перестал. Поездка на такси в 20 км стоила дорого и они решили угнать авто.
— Подсудимые решили пройти через дворы жилых домов и проверить, закрыты ли двери у припаркованных авто. Они нашли «Тойоту Корона Премио» с открытой дверью. Отверткой из салона завели двигатель и уехали, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Ленинского района.
Угонщиков задержали по горячим следам, авто вернули владельцу. Молодые люди признали вину, ранее не были судимы, окончили школу, имели грамоты и положительные характеристики. Работали неофициально.
— Молодые люди раскаялись, обещали впредь не угонять авто. Суд назначил наказание в виде лишения свободы 2 года условно, с испытательным сроком 2 года каждому. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.