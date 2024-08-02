Режим ЧС ввели в Тарбагатайском районе Бурятии

В Тарбагатайском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за сильных проливных дождей. Вода затопила участок трассы федерального значения Р-258, а также приусадебные участки в селе Десятникова, Тарбагатае и Большой Куналей. Суммарно 490 территорий. Об этом сообщили в республиканском ГО и ЧС.
— Рабочими группами администраций сельских поселений устанавливается ущерб, причиненный дождевыми паводками. Дорожное сообщение не нарушено, — поделились в ГО и ЧС.
Для жителей подтопленных сел организовали подвоз питьевой воды. Также был открыт пункт временного пребывания на базе районной школы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленные районы. Он отметил, что дорожники восстановили проезд по федеральной трассе, а вода начинает уходить.