Режим ЧС ввели в Тарбагатайском районе Бурятии

В Тарбагатайском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за сильных проливных дождей. Вода затопила участок трассы федерального значения Р-258, а также приусадебные участки в селе Десятникова, Тарбагатае и Большой Куналей. Суммарно 490 территорий. Об этом сообщили в республиканском ГО и ЧС.