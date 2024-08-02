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Новосибирца осудили за повторное дезертирство

Его приговорили к шести годам тюрьмы.

Источник: AP 2023

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил Михаила Мальцева к шести годам колонии общего режима за повторное уклонение от военной службы. В апреле прошлого года он не вернулся на службу в установленный срок.

В деле сообщается, что Мальцев находился в Новосибирске, где жил по своему усмотрению, работал неофициально и подрабатывал. 4 декабря он был задержан полицией у себя дома, но 24 апреля 2024 года снова покинул часть и уехал домой. Через шесть дней он добровольно вернулся в воинскую часть.

Арсений Зотов