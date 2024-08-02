Новосибирца осудили за повторное дезертирство

В деле сообщается, что Мальцев находился в Новосибирске, где жил по своему усмотрению, работал неофициально и подрабатывал. 4 декабря он был задержан полицией у себя дома, но 24 апреля 2024 года снова покинул часть и уехал домой. Через шесть дней он добровольно вернулся в воинскую часть.