При пожаре в Быховском районе погиб пенсионер

1 августа в 17:02 спасателям сообщили о пожаре в частном доме в деревне Лазаревичи Быховского района. Когда подразделения МЧС прибыли на место происшествия, пламя пожара уже охватило дом.
Соседи сообщили спасателям, что внутри может находиться человек. При тушении огня работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1955 года рождения.
Пламя уничтожило веранду и кровлю дома, а также повредило перекрытие, внутреннюю отделку и имущество. Причину возникновения пожара предстоит установить специалистам.