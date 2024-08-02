Чудесное спасение кота и доклад Путину: последние новости о взрыве газа в Нижнем Тагиле

Спасатели МЧС по Свердловской области 2 августа продолжают разбор завалов на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле.
По данным на утро, 2 августа, пострадали во время ЧП 20 человек, в том числе 9 детей, 4 человека погибли, включая двух детей. Под завалами могут оставаться еще 6 человек.
На месте ЧП второй день присутствует губернатор Евгений Куйвашев, а также заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов.
Утром во время телефонного разговора о ходе спасательных работ Евгений Куйвашев рассказал президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор рассказал главе государства об организации работы пунктов временного пребывания жителей Нижнего Тагила, оставшихся без жилья.
— Всего из-под завалов спасены, на данный момент, 15 человек, включая 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших, — сообщают в МЧС по Свердловской области.
Сейчас на месте взрыва газа работают 550 специалистов и 74 единицы техники. На горячую линию в администрацию Нижнего Тагила по телефону
Работы по поиску людей и разбору завалов ведутся в круглосуточном режиме. Для пострадавших жители Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь.
Губернатор Свердловской области распорядился направить на помощь пострадавшим и расселение дома более 240 миллионов рублей.
Утром, 2 августа, спасатели достали из-под бетонной плиты кота, его жизни ничего не угрожает.
— Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев, — рассказывают в пресс-службе МЧС.
Жители всех шести подъездов пятиэтажки расселены в пунктах временного пребывания, часть тагильчан переехали к родственникам.
На месте обрушения подъездов работают сотрудники прокуратуры, которые контролируют, чтобы все пострадавшие в пунктах временного размещения были обеспечены горячим питанием, водой и предметами первой необходимости. На месте ЧП открыта мобильная приемная прокуратуры Свердловской области.
Специалисты оказывают тагильчанам помощь в восстановлении документов, а также проконтролируют, чтобы все положенные выплаты дошли до адресатов.
На месте ЧП утром, 2 августа, побывал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Также утром в ДГКБ № 9 Екатеринбурга доставили на вертолете пострадавшую во время взрыва девочку.
— Она в тяжелом состоянии, — уточнили в региональном Минздраве.
Корреспонденты «КП-Екатеринбург» продолжают следить за событиями на месте взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле.