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В центре Петербурга просел асфальт

Прокуратура выявила просадку асфальта на Невском проспекте в центре Петербурга.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура.

«Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты — колеи глубиной до 8 см и просадки полотна», — говорится в сообщении.

Ненадлежащее состояние дорожного покрытия в центре города также выявлено на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках, уточняют в надзорном ведомстве.

В адрес профильного госучреждения «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» внесено представление прокуратуры об устранении нарушений.

Дорожное полотно на Невском проспекте периодически ремонтируется с закрытием движения транспорта на определенных участках (как правило, по выходным дням). Так, реконструкция главной магистрали в историческом центре Петербурга проводилась в 2018 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.

Прокуратура