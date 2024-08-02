В центре Петербурга просел асфальт

Дорожное полотно на Невском проспекте периодически ремонтируется с закрытием движения транспорта на определенных участках (как правило, по выходным дням). Так, реконструкция главной магистрали в историческом центре Петербурга проводилась в 2018 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.