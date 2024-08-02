Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Следователи задержали на рабочем месте заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «ТАСС» (18+).
— В отношении него возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержан в Краснодаре на своем рабочем месте, — рассказали в правоохранительных органах агентству.
По предварительным данным, причина возбуждения уголовного дела неизвестна. По данным СМИ, в отношении подозреваемого проводилась проверка не только в причастности к коррупционным преступлениям, но и к покушению на убийство и поджогам.
Сообщается, что задержанный был претендентом на генеральскую должность руководителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, которая была вакантной с сентября 2023 года после ареста предыдущего начальника главка генерал-майора внутренней службы. В конце июня — начале июля замначальника ГУ МЧС региона был врио руководителя кубанского МЧС. Но, как утверждают в правоохранительных органах, в середине июля прокуратура направила представление руководству МЧС с требованием уволить мужчину по отрицательным мотивам.
Раннее подозреваемого увольняли в связи с достижением предельного возраста службы, однако он оспорил это решение в суде и спустя четыре года вернулся на службу.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, Сотрудники администрации Сочи стали фигурантами уголовного дела о коррупции при выдаче разрешений на захоронение на городских кладбищах. Ежемесячный доход организованной группы варьировался от 10 до 15 млн рублей.