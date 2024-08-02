Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сообщается, что задержанный был претендентом на генеральскую должность руководителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, которая была вакантной с сентября 2023 года после ареста предыдущего начальника главка генерал-майора внутренней службы. В конце июня — начале июля замначальника ГУ МЧС региона был врио руководителя кубанского МЧС. Но, как утверждают в правоохранительных органах, в середине июля прокуратура направила представление руководству МЧС с требованием уволить мужчину по отрицательным мотивам.