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В Лидском районе горел дом, хозяйка госпитализирована

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе пенсионерка получила ожоги при готовке еды на плите. Об этом БЕЛТА рассказали в МЧС.

Житель деревни Плясовичи 1 августа в 13.06 сообщил спасателям о том, что в деревне горит дом. Когда работники МЧС прибыли к месту происшествия, деревянное строение было охвачено пламенем. Как позже пояснила 85-летняя хозяйка дома, она готовила еду и в какой-то момент при розжиге газовой плиты произошла вспышка. В результате происшествия пенсионерка получила ожоги и выбежала на улицу. Медработники осмотрели женщину и госпитализировали ее.

Спасатели потушили пожар. Огнем уничтожено имущество, перекрытие и кровля, повреждены стены.

Причину пожара предстоит установить специалистам. Основная рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств.

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