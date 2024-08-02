В Лидском районе горел дом, хозяйка госпитализирована

Житель деревни Плясовичи 1 августа в 13.06 сообщил спасателям о том, что в деревне горит дом. Когда работники МЧС прибыли к месту происшествия, деревянное строение было охвачено пламенем. Как позже пояснила 85-летняя хозяйка дома, она готовила еду и в какой-то момент при розжиге газовой плиты произошла вспышка. В результате происшествия пенсионерка получила ожоги и выбежала на улицу. Медработники осмотрели женщину и госпитализировали ее.