«Пострадавших могло быть больше»: омич на самосвале сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

По версии следствия, 66-летний омич днем 9 января 2024 года был за рулем «КамАЗ 65111А» с прицепом. В районе дома № 3А на улице Индустриальная около пешеходного перехода мужчина сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью и младшим братом.