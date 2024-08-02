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«Пострадавших могло быть больше»: омич на самосвале сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Омске будут судить водителя самосвала, который сбил ребенка на зебре.
Источник: Комсомольская правда

В Омске водитель самосвала сбил на пешеходном переходе ребенка, переходившего дорогу со своей матерью и младшим братом. Мальчик получил тяжелые травмы.

По версии следствия, 66-летний омич днем 9 января 2024 года был за рулем «КамАЗ 65111А» с прицепом. В районе дома № 3А на улице Индустриальная около пешеходного перехода мужчина сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью и младшим братом.

В результате аварии мальчик получил тяжелые травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью. Водитель признал свою вину полностью и выразил готовность загладить свою вину.

На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Октябрьский районный суд.