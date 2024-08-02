ФСБ нашла производство фальшивых Marlboro и Kent на ₽800 млн

Ранее глава ФНС Даниил Егоров называл табачную индустрию в числе уязвимых с точки зрения распространения схем ухода от налогов. «Есть несколько моделей возникновения схем. Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему. Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше. У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т. д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — объяснял Егоров в интервью РБК.