Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе

В ночь на 2 августа российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города. Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь. На месте ЧП работает оперштаб из сотрудников МЧС и пиротехников, а также директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.