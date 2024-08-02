Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе

Особую опасность представляют собой неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые упали на город.
Поэтому жителей призвали не выходить на улицы.
На кадрах виден обломок ракеты, а также оцепление полиции в районе проспекта генерала Острякова. По словам Развожаева, оперативные службы в скором времени начнут убирать суббоеприпасы и примут решение о транспортировке части ракеты на полигон для уничтожения.
Машина оповещения объявит, когда все работы на месте закончатся и гражданам можно будет выходить на улицу, добавил глава региона.
В ночь на 2 августа российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города. Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь. На месте ЧП работает оперштаб из сотрудников МЧС и пиротехников, а также директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.