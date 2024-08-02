Мэр Черемховского района попросил жителей не использовать воду из реки

Вода в двух реках Черемховского района подозрительно изменила свой цвет. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр муниципального образования Сергей Марач. Он также обратился к жителям с просьбой не использовать воду в технических и бытовых нуждах.
— Фиксируем изменение цвета в водах реки Индон, далее по ходу движения воды в реках Голуметь, Иреть. Ситуацию держу на контроле. Все органы уведомлены, — подчеркнул Сергей Марач.
Также в водоемах начала гибнуть рыба. Роспотребнадзор взял с акватории рек необходимые пробы. Глава района, попросил дождаться официальных результатов анализов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из районов Бурятии ввели режим ЧС. Сложная обстановка сложилась из-за паводков, которые вызвали проливные дожди.