«Стесняется шрамов, боится темноты»: что стало с девочкой, которая получила ожоги на химическом шоу в ТРЦ Иркутска

— Дочь работала с психологом, поэтому воспринимает это уже не так близко к сердцу, не обращает внимания, носит открытые вещи. А раньше могла и заплакать… С годами выработался «иммунитет». Но она все еще старается не посещать такого рода заведения. Не смотрит фейерверки, ее напрягает темнота. Иру очень поддерживают ее друзья и молодой человек. С Ярославом они вместе три года. Сейчас он служит в армии, дочь ждет его возвращения. Свадьбу пока не планируют, хотят для начала получить образование.