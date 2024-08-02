«Стесняется шрамов, боится темноты»: что стало с девочкой, которая получила ожоги на химическом шоу в ТРЦ Иркутска

В конце июля в Махачкале произошла страшная трагедия. Две студентки заживо сгорели в квест-комнате. Предварительно сообщают, что все могло случиться из-за того, что актер шоу, нарушив технику безопасности, поджег перчатку и отбросил в сторону, где находись бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул мгновенно. 25-летняя девушка получила 100% ожогов тела и скончалась спустя несколько часов. Ее 19-летняя подруга умерла в больнице от отравления угарным газом…
КП-Иркутск вспомнила о похожем ЧП, которое случилось в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» столицы Приангарья в 2018 году. Восемь детей получили ожоги во время представления: ребятам показывали химические опыты. Их проводил научно-развлекательный центр «Гравитация». Больше всех пострадала 12-летняя Ира Елисеева. Школьнице обожгло 25% кожи… Как складывается жизнь сибирячки сейчас?
«Кричала от боли на перевязках».
— Эта боль не оставляет нас ни на минуту. Каждый раз смотрю на шрамы внучки и вспоминаю о случившейся трагедии, — признается бабушка Иры Марина Киселева.
Все произошло 1 июня, в День защиты детей. Мама Иры, Екатерина Елисеева, решила устроить дочери сюрприз к празднику и отвела ее на шоу. Помимо школьницы в помещении находилось около 60 человек. Преимущественно — дети. Аниматоры научного центра, 16-летний парень и 19-летняя девушка, показывали эксперимент с жидким азотом, электричеством и реактивами. Чтобы ребятишки лучше увидели огонь, который должен был получиться разноцветным, в комнате выключили свет.
Все, что происходило дальше, попало на камеры видеонаблюдения. Страшные кадры этого происшествия облетели тогда всю страну. Во время опыта произошел выброс газа. Он попал на газовую горелку и загорелся. Пламя перекинулось на детей, сидящих в первом ряду.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, самое страшное происходило в первые минуты после ЧП. Родители, находящиеся вместе с детьми в комнате, начали выводить пострадавших наружу. Некоторые мальчики и девочки выбегали оттуда прямо в огне и кричали от боли. Всех детей сразу же направили в ожоговый центр 3-ей Кировской больницы, где им оказали первую помощь.
— У Иры обгорели уши, лицо, руки, зона декольте, пострадали глаза. Обгорели даже ногти! У нее крестик на груди был, он так сильно нагрелся, что впечатался в тело и остался след. Внучка провела в больнице около двух месяцев. Помню, как лежала замотанная бинтами с ног до головы, словно куколка. Только глаза одни были видны, — рассказывает Марина Киселева, — А затем с ужасом вспоминаю, как она кричала от боли, когда с нее эти бинты снимали вместе с запекшейся кровью…
Остались рубцы и шрамы.
С тех пор прошло шесть лет. Ира уже стала совершеннолетней. Она учится в педагогическом колледже и после получения диплома планирует работать учителем начальных классов — мечтала об этом с детства. Но шрамы и рубцы, которые остались на лице и теле, всегда напоминают ей о случившемся…
— Внучка еще года три восстанавливалась после выписки. Использовала различные мази и специальные лейкопластыри для рассасывания рубцов. Но, честно говоря, они малоэффективны, конечно. Ира летом на солнце не могла находиться без головных уборов, так как кожу сразу же жгло! Мы с мужем живем на Алтае, внучка каждое лето приезжает к нам в гости. Поселок здесь маленький, ее все знают, поэтому она не стесняется ходить в купальнике или открывать какие-то части тела…
А вот в городе с этим сложнее. Мама Иры, Екатерина рассказывает, что дочь часто привлекает к себе внимание. Незнакомцы то и дело бросают на нее удивленные взгляды или откровенно разглядывают, не стесняясь. Особенно дети.
— Дочь работала с психологом, поэтому воспринимает это уже не так близко к сердцу, не обращает внимания, носит открытые вещи. А раньше могла и заплакать… С годами выработался «иммунитет». Но она все еще старается не посещать такого рода заведения. Не смотрит фейерверки, ее напрягает темнота. Иру очень поддерживают ее друзья и молодой человек. С Ярославом они вместе три года. Сейчас он служит в армии, дочь ждет его возвращения. Свадьбу пока не планируют, хотят для начала получить образование.
Не получили положенную компенсацию.
Исправить внешность юной сибирячке могут помочь операции по пересадке кожи. Однако, как рассказывает Екатерина, ее дочь пока морально не готова ложиться под нож хирургов. Да и финансовых возможностей для этого нет. Семье до сих пор не выплачена моральная компенсация.
По факту взрыва во время научно-популярного эксперимента шоу в ТРК «Комсомолл» в Иркутске было заведено уголовное дело. Его расследование находилось под контролем главы СКР Александра Бастрыкина. Следователям удалось выяснить, что с августа 2017 года по июнь 2018 года директор «Гравитации» и аниматор, нарушая требования пожарной безопасности, демонстрировали в закрытом помещении детям и их родителям опыты с применением открытого огня. За три года следствия набралось более 120 томов уголовного дела.
В мае 2021 состоялся суд. Директор и технический директор научно-развлекательного центра получили реальные сроки — 3 года 10 месяцев в колонии общего режима. Им также зачли срок, проведенный под домашним арестом. Ведущего шоу, аниматора, которому на тот момент уже исполнилось 19 лет, осудили на три года условно. Екатерина ранее признавалась КП-Иркутск, что к парню у большинства родителей пострадавших детей претензий нет. На момент происшествия он и сам был 16-летним подростком.
— Нам присудили 800 тысяч рублей морального вреда. Из них я получила всего около 4 тысяч. Возможности выплачивать деньги у организаторов шоу нет, а взыскать с них нечего. Мы продолжаем поддерживать отношения с родителями других пострадавших детей, у всех точно такая же ситуация. Пишем жалобы. Приходят ответы, что все находится в работе. Но ничего за три года так и не поменялось. Вот такая страшная история и вопиющая несправедливость…