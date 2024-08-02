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Множество мёртвых голубей заметили новосибирцы на газоне в центре города

По какой причине птицы погибли, пока не ясно.

Источник: Комсомольская правда

Десятки мёртвых голубей обнаружили новосибирцы на газоне возле метро Гагаринская на Красном проспекте. Читатели насчитали около 20 тушек. По их словам, над мёртвыми голубями кружат мухи. Также в воздухе стоит невыносимый запах.

— Целых два газона в самом центре новосибирска усыпаны мёртвыми голубями. Сейчас на этом месте стоит запах и летают мухи. Возможно, голубей подстрелили из воздушки, — предположила читательница.

Причина гибели птиц пока неизвестна. КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы узнать, кто несёт ответственность за уборку территории, и почему её не очистили от тушек погибших голубей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирцы находят под ногами мёртвых голубей. Корм и другие подозрительные предметы возле птиц очевидцы не находили. Тогда эксперты предложили разобраться в причинах гибели пернатых Роспотребнадзору.

флора и фауна