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Андрей Майер пойдет под суд по новым эпизодам уголовного дела

Экс-министр ЖКХ Ростовской области снова окажется на скамье подсудимых.

Теперь его обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сказано на сайте Кировского районного суда, первое заседание состоится 7 августа.

Андрей Майер стал фигурантом уголовного дела в 2020 году. Его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к многомиллионным убыткам. По версии следствия, бывший чиновник был причастен к выделению средств из казны страны на благоустройство парков «Вересаево» и на улице Рижской в Зверево. Хотя по контракту работы должны были провести за счет внебюджетных средств.

В марте 2023 года суд приговорил бывшего госслужащего к трем с половиной годам колонии общего режима. После попытки обжалования решения наказание ужесточили до пяти лет.

Через несколько месяцев Майер стал подозреваемым по новым эпизодам уголовного дела. Вероятно, именно их рассмотрят в суде 7 августа.