Андрей Майер пойдет под суд по новым эпизодам уголовного дела

Андрей Майер стал фигурантом уголовного дела в 2020 году. Его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к многомиллионным убыткам. По версии следствия, бывший чиновник был причастен к выделению средств из казны страны на благоустройство парков «Вересаево» и на улице Рижской в Зверево. Хотя по контракту работы должны были провести за счет внебюджетных средств.