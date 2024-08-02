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На станции «Пермь-Сортировочная» похитили детали на 270 тысяч рублей

Полиция обезвредила преступную группу из шести сотрудников предприятия.

Источник: ГУ МВД

В Перми обезвредили преступную группу, которая занималась хищением железнодорожных деталей на станции «Пермь-Сортировочная». За три месяца ее участники похитили 247 деталей. Ущерб составил более 270 тыс. руб.

Оперативные мероприятия на территории станции в ноябре прошлого года провели сотрудники уголовного розыска Перми, они задержали шестерых участников преступной группы.

Сообщения о хищениях на станции «Пермь-Сортировочная» поступили Пермский линейный отдел МВД России на транспорте осенью 2023 года. Удалось выяснилось, что организатором банды стал 43-летний пермяк, который являлся сотрудником предприятия на станции. В нее вошли его несколько коллег.

«Во время рабочих смен подельники складывали заранее подготовленные детали в рюкзаки, после чего выносили их с территории предприятия. В последствии похищенное продавалось. Вырученные с продажи деньги, делились поровну и распределялись между главным подозреваемым и остальными пятью фигурантами», — сообщили в полиции.

С сентября по ноябрь прошлого года преступная группа совершила 13 хищений, ее участники вынесли с территории предприятия 247 деталей. Причиненный ущерб составил более 270 тыс. руб.

Следователи Пермского ЛО МВД России на транспорте собрали достаточно улик, чтобы возбудить против похитителей уголовные дела и объединить их в одно производство.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу. Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.