На станции «Пермь-Сортировочная» похитили детали на 270 тысяч рублей

Сообщения о хищениях на станции «Пермь-Сортировочная» поступили Пермский линейный отдел МВД России на транспорте осенью 2023 года. Удалось выяснилось, что организатором банды стал 43-летний пермяк, который являлся сотрудником предприятия на станции. В нее вошли его несколько коллег.