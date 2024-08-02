170 туристов застряли в Ладожском озере на пути с Валаама. Теплоход сел на мель у Коневца

В Ладожском озере туристы на обратном пути с острова Валаам в Петербург встретились с неожиданным приключением. Теплоход «К. А. Тимирязев» уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель, сообщает 2 августа Северо-Западная транспортная прокуратура.