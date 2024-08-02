170 туристов застряли в Ладожском озере на пути с Валаама. Теплоход сел на мель у Коневца

В Ладожском озере туристы на обратном пути с острова Валаам в Петербург встретились с неожиданным приключением. Теплоход «К. А. Тимирязев» уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель, сообщает 2 августа Северо-Западная транспортная прокуратура.
Причины происшествия устанавливаются. Разлива нефтепродуктов не произошло. На борту в ожидании помощи, которая снимет судно с мели, находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Трёхпалубный теплоход «К. А. Тимирязев» отправляет в круизы московская компания «Белый лебедь». На сайте указано, что путешествие Москва — Валаам — Петербург началось 28 июля и должно было завершиться в 8 часов утра 2 августа.
На сайте компании указано, что теплоход построен в 1959 в Германии. Его ежегодно модернизируют, обновляют каюты и внутренние помещения.
На борту два салона-ресторана, бар, салон отдыха, танцплощадка и концертный зал.