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170 туристов застряли в Ладожском озере на пути с Валаама. Теплоход сел на мель у Коневца

Теплоход со 170 туристами сел на мель у острова Коневец в Ладожском озере.

В Ладожском озере туристы на обратном пути с острова Валаам в Петербург встретились с неожиданным приключением. Теплоход «К. А. Тимирязев» уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель, сообщает 2 августа Северо-Западная транспортная прокуратура.

Причины происшествия устанавливаются. Разлива нефтепродуктов не произошло. На борту в ожидании помощи, которая снимет судно с мели, находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Трёхпалубный теплоход «К. А. Тимирязев» отправляет в круизы московская компания «Белый лебедь». На сайте указано, что путешествие Москва — Валаам — Петербург началось 28 июля и должно было завершиться в 8 часов утра 2 августа.

На сайте компании указано, что теплоход построен в 1959 в Германии. Его ежегодно модернизируют, обновляют каюты и внутренние помещения.

На борту два салона-ресторана, бар, салон отдыха, танцплощадка и концертный зал.

туризм и отдых