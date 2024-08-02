Осколки ракет упали в жилом массиве, дорога перекрыта, а в городе звучал сигнал «Баллистика»: что происходит в Севастополе после атаки киевского режима 2 августа 2024 года

Так, на улице Острякова обломок ракеты оборвал линию электропередач. А на Хрусталева часть сбитого боеприпаса упала на пешеходный переход. Фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены на улице Пилипенко. В районе жилых домов фрагменты сбитых ракет также были на улицах Неглинной и Морских пехотинцев. Глава города-героя отмечал, что сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами.