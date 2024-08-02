Осколки ракет упали в жилом массиве, дорога перекрыта, а в городе звучал сигнал «Баллистика»: что происходит в Севастополе после атаки киевского режима 2 августа 2024 года

В ночь на 2 августа Украина предприняла очередную попытку террористической атаки. В 1:26 в Севастополе зазвучала воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что террористы киевского режима направили на город беспилотники и американские ракеты ATACMS.
Жителей просили оставаться в безопасных местах и ни в коем случае не подходить к окнам. Отбой тревоги прозвучал спустя час — в 2:23 об этом сообщил глава Севастополя.
«Комсомолка» рассказывает, что происходит в Севастополе после атаки 2 августа 2024 года.
Что произошло в Севастополе в ночь на 2 августа 2024 года
В 1:38 был объявлен сигнал «Баллистика». Жителям города необходимо было срочно проследовать в укрытия. Отменена угроза по баллистике была в 1:59.
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. По данным Михаила Развожаева, в 2:11 было сбито больше четырех воздушных целей. Части сбитой ракеты упали в разных частях города.
Так, на улице Острякова обломок ракеты оборвал линию электропередач. А на Хрусталева часть сбитого боеприпаса упала на пешеходный переход. Фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены на улице Пилипенко. В районе жилых домов фрагменты сбитых ракет также были на улицах Неглинной и Морских пехотинцев. Глава города-героя отмечал, что сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами.
Также на улице Симонка обнаружили фугасную часть ракеты. Она упала на крышу девятиэтажки. Жильцов дома на время эвакуировали в пункты временного размещения.
Последствия атаки на Севастополь ракетами ATACMS в ночь на 2 августа 2024 года
Немалое количество суббоеприпасов упали в районе проспекта Генерала Острякова. Часть проспекта была оцеплена в 2 часа ночи.
— Оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне). Не выходите из домов.
Позже оперативный штаб принял решение перекрыть участок проспекта Генерала Острякова для того, чтобы убрать все осколки. На участке от дома № 218 до 5 км сам проспект и дорога-дублер будут перекрыты для всего транспорта.
Когда откроют проезд по Генерала Острякова в Севастополе
Ориентировочно, специалисты должны были собрать все взрывоопасные предметы до полудня 2 августа. Таким образом, движение планировалось восстановить в 12:00.
Департамент транспорта Севастополя опубликовал временную схему объезда перекрытого участка. Так, автобусы будут следовать до остановки «Генерала Хрюкина» и далее по улице Хрусталева на 5 км Балаклавского шоссе. А обратно маршрут такой: 5 км — ул. Хрусталева — остановка «ул. Генерала Хрюкина» и далее по своим стандартным маршрутам.
Троллейбусы же поедут лишь до остановки «Генерала Хрюкина».
— Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности, — подчеркнул Михаил Развожаев.
Жители близлежащих домов будут оповещены, если, в случае необходимости, им придется покинуть свои дома.
Что еще известно об атаке на Севастополь 2 августа 2024 года
Самое главное, что террористам киевского режима не удалось реализовать свой преступный замысел. К счастью, в результате ракетной атаки никто не пострадал.
После того, как спецслужбы закончат работу — люди смогут вернуться в дома, где были обнаружены фрагменты ракеты.