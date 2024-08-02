Внук украл 120 тысяч рублей у своей бабушки в Симферополе

В полицию Симферополя обратилась пожилая местная жительница, которая сообщила о краже денежных средств. Все свои сбережения в сумме 120 тысяч рублей пенсионерка хранила в стеклянной банке, которую прятала в кладовке. Спустя некоторое время она обнаружила, что ёмкость пуста.