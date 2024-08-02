18-летний внук украл 120 тысяч рублей у своей бабушки в Симферополе. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МВД по Крыму.
В полицию Симферополя обратилась пожилая местная жительница, которая сообщила о краже денежных средств. Все свои сбережения в сумме 120 тысяч рублей пенсионерка хранила в стеклянной банке, которую прятала в кладовке. Спустя некоторое время она обнаружила, что ёмкость пуста.
Женщина уточнила, что заметила пропажу после того, как в гости заходил внук.
Подозрения женщины подтвердились: парень дал признательные показания. Молодой человек пояснил, что, находясь в квартире у родственницы, он приметил банку с деньгами. Присвоив денежные средства — ушел. Украденными деньгами юноша погасил долговые обязательства.
Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.