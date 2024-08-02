Не признал вину: появились подробности гибели девочки на сапборде под Самарой

«Обвиняемый» не арендовал сапборд, это сделала старшая сестра погибшей, она же не взяла спасательные жилеты, она же пригласила погибшую употреблять алкоголь на берег реки, а затем дала указание «обвиняемому» посадить себе на сапборд двух несовершеннолетних. «Обвиняемый» одну девушку спас, вторую не смог", — написал свою версию адвокат обвиняемого Евгений Архангельский.
Как отметил юрист, изначально следствие проверяло на причастность арендодателя сапбордов, но в итоге его не привлекли.
«Он самозанятый, при этом у последнего было два статуса — как ИП, так и самозанятого», — рассказал защитник.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 августа 2023 г. парень арендовал сапборд и катался на нем с двумя несовершеннолетними девушками по реке Сок. В какой-то момент при развороте сапборд опрокинулся, и вся троица упала в воду. Одна из девушек не умела плавать. Она утонула. По версии следствия, к трагедии привело то, что молодой человек нарушил правила эксплуатации спортивного инвентаря: на нем находилось более двух человек и на них не было спасательных жилетов. Кроме того, место, где они купались, не являлось официальным пляжем. Теперь уголовное дело направят в суд.