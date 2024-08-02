Не признал вину: появились подробности гибели девочки на сапборде под Самарой

Напомним, ранее сообщалось, что 13 августа 2023 г. парень арендовал сапборд и катался на нем с двумя несовершеннолетними девушками по реке Сок. В какой-то момент при развороте сапборд опрокинулся, и вся троица упала в воду. Одна из девушек не умела плавать. Она утонула. По версии следствия, к трагедии привело то, что молодой человек нарушил правила эксплуатации спортивного инвентаря: на нем находилось более двух человек и на них не было спасательных жилетов. Кроме того, место, где они купались, не являлось официальным пляжем. Теперь уголовное дело направят в суд.